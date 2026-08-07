Theâtre Don’t look back…. mon amour Saint-Vincent-de-Tyrosse
vendredi 11 juin 2027 · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Theâtre Don’t look back…. mon amour
24 Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-11 20:30:00
fin : 2027-06-11
Date(s) :
2027-06-11
Carte blanche aux Seignossais de la Cie l’été des sauvages qui nous proposent une fête théâtrale, musicale et chorégraphique entre bal populaire, performance, théâtre et danse. Un spectacle qui invite le public à partager une célébration où la frontière entre spectateurs et artistes se brouille.
Carte blanche aux Seignossais de la Cie l’été des sauvages qui nous proposent une fête théâtrale, musicale et chorégraphique entre bal populaire, performance, théâtre et danse. Un spectacle qui invite le public à partager une célébration où la frontière entre spectateurs et artistes se brouille. Une ode au présent, à la rencontre, au plaisir d’être ensemble. .
24 Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Theâtre Don’t look back…. mon amour
The Seignossais of the Cie l’Été des Sauvages have been given free rein to present a theatrical, musical, and choreographic celebration that blends a folk dance party, performance art, theater, and dance. A show that invites the audience to share in a celebration where the line between spectators and performers becomes blurred.
L’événement Theâtre Don’t look back…. mon amour Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-07 par OTI LAS
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