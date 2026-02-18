Théâtre du Rififi au Rosmeur Troupe Café-Pain-Beurre Pont-Croix
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
La troupe Café Pain Beurre revient sur scène pour une soirée théâtre pleine de rires et de suspense ! Assistez à Du rififi au Rosmeur le samedi 28 mars à l’Espace Culturel à Pont-Croix. .
Espace Culturel Bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 08 18 30 68
