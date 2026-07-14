Informations pratiques

Faux-en-Périgord

Théâtre du Roi de Cœur | Moustique de Fabien Arca

Halle du village Faux Dordogne

Tarif : 10.25 – 10.25 – 10.25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Cette pièce raconte l’histoire de « Moustique » un enfant plein d’imagination et de sensibilité qui se frotte à la complexité du monde. Face aux personnages de son quotidien, certains très cruels et d’autres plus tendres, les scènes s’enchaînent et expriment avec humour son éveil aux sujets de la vie. Moustique explore ainsi les notions d’identité, de solitude, d’acceptation de soi et de différence.

Tout public

Durée 1h

Sur réservation. .

Halle du village Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 56 86 17 theatreduroidecoeur@mailo.com

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English : Théâtre du Roi de Cœur | Moustique de Fabien Arca

L’événement Théâtre du Roi de Cœur | Moustique de Fabien Arca Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-07-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides