Théâtre du Roi de Cœur | Moustique de Fabien Arca Faux-en-Périgord
jeudi 6 août 2026 · Faux
Informations pratiques
Faux-en-Périgord
Théâtre du Roi de Cœur | Moustique de Fabien Arca
Halle du village Faux Dordogne
Tarif : 10.25 – 10.25 – 10.25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Cette pièce raconte l’histoire de « Moustique » un enfant plein d’imagination et de sensibilité qui se frotte à la complexité du monde. Face aux personnages de son quotidien, certains très cruels et d’autres plus tendres, les scènes s’enchaînent et expriment avec humour son éveil aux sujets de la vie. Moustique explore ainsi les notions d’identité, de solitude, d’acceptation de soi et de différence.
Tout public
Durée 1h
Sur réservation. .
Halle du village Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 56 86 17 theatreduroidecoeur@mailo.com
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English : Théâtre du Roi de Cœur | Moustique de Fabien Arca
L’événement Théâtre du Roi de Cœur | Moustique de Fabien Arca Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-07-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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