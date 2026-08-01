Théâtre en plein air PSG 4 EVER Parking de l’aire fluvestre Cercy-la-Tour

Informations pratiques

Cercy-la-Tour

Théâtre en plein air PSG 4 EVER

Parking de l’aire fluvestre Chemin de halage Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

La Compagnie du Terrain vous donne rendez-vous pour son spectacle PSG 4 EVER , une comédie à la fois drôle, touchante et engagée.

PSG 4 EVER , c’est l’histoire d’un supporter du PSG depuis l’enfance, il connait tous sur les joueurs, les anecdotes du vestiaire, les buts marquants et les défaites honteuses.

Lorsque le Qatar prend le contrôle de son club, il prend ça comme une bonne nouvelle. Mais quelques années plus tard, lorsqu’il prend conscience des problèmes du monde, de la crise climatique, d’un système qui va dans le mur… ça lui crée une petite faille, une dissonance cognitive, car la passion est toujours là.

Il se demande alors d’où lui vient cet attachement viscéral, où s’ancre cette passion à l’intérieur de lui-même, et il a besoin de se raconter pour mieux se comprendre. Raconter son apprentissage du football, son lien avec le club, son histoire commune avec le PSG depuis plus de 30 ans.

En replongeant dans son passé, c’est son histoire sa famille qui se dévoile.

À partir de 21h sur le parking de l’aire fluvestre (chemin de halage). Spectacle gratuit avec verre de l’amitié en fin de représentation. Contact 03 86 50 89 01 / contact@cercylatour.fr .

Parking de l’aire fluvestre Chemin de halage Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 89 01

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English : Théâtre en plein air PSG 4 EVER

L’événement Théâtre en plein air PSG 4 EVER Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Rives du Morvan