Théâtre et débat A l’aide , Compagnie Ap’art Thé Salle Alexandre Gautier Loireauxence
mardi 6 octobre 2026 · Salle Alexandre Gautier · Loireauxence
Informations pratiques
Loireauxence
Théâtre et débat A l’aide , Compagnie Ap’art Thé
Salle Alexandre Gautier Rue du Patronage Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:15:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
L’Escale Moncellières et la compagnie Ap’Art Thé organisent une séance de théâtre, suivie d’un début et d’un convivial, sur la thématique des aidants.
Au programme
A 14h15, une pièce de théâtre A l’aide , par la compagnie Ap’Art Thé. Humour, tendresse et rebondissements, un duo aidé-aidant vous entrainera dans une aventure du quotidien, pleine de vie et d’humanité.
La pièce sera suivi d’un débat et d’un moment convivial.
Activité gratuite, sur inscription au 02 41 39 66 95 ou par email à escale.moncellières@pole-ligerien.fr .
Salle Alexandre Gautier Rue du Patronage Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 41 39 66 95 escale.moncellières@pole-ligerien.fr
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English :
L’Escale Moncellières and the Ap’Art Thé theater company are organizing a theater performance, followed by a reception and a social gathering, on the topic of caregivers.
L’événement Théâtre et débat A l’aide , Compagnie Ap’art Thé Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-08 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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