Informations pratiques

Châtenois

Théâtre et théâtre d’objets La Ferme des Animaux de la compagnie La Fleur du Boucan

Place du Champ de Foire Châtenois Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-30 15:00:00

fin : 2027-01-30 16:00:00

Date(s) :

2027-01-30

C’est un grand jour à la ferme, les animaux ont pris le pouvoir!

Désormais, tous sont égaux. Mais rapidement les premiers désaccords apparaissent…. De l’utopie à la dictature, comment les processus de domination se mettent-ils en place? Un narrateur, une narratrice, une assemblée d’objets, des personnages qui s’affrontent et une histoire qui sonne comme une mise en garde une révolution menée par des gens ivres de pouvoir ne peut aboutir qu’à un changement de maître. La Cie La Fleur du Boucan revisite avec malice et désinvolture le célèbre roman d’Orwell.Tout public

5 .

Place du Champ de Foire Châtenois 88170 Vosges Grand Est +33 3 29 94 55 61 contact@ccov.fr

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English :

It’s a big day on the farm—the animals have taken over!

From now on, everyone is equal. But disagreements soon begin to surface…. From utopia to dictatorship—how do processes of domination take hold? A male narrator, a female narrator, an assemblage of objects, characters in conflict, and a story that sounds like a warning: a revolution led by people drunk with power can only result in a change of masters. The La Fleur du Boucan theater company revisits Orwell’s famous novel with mischief and nonchalance.

L’événement Théâtre et théâtre d’objets La Ferme des Animaux de la compagnie La Fleur du Boucan Châtenois a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES