Théâtre Faim de tout Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Théâtre Faim de tout Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen samedi 30 mai 2026.
Caen
Théâtre Faim de tout
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
XL JEUDI (troupe adulte)
• Écrit & mis en scène par Stéphanie Brault
XL JEUDI (troupe adulte)
• Écrit & mis en scène par Stéphanie Brault
Vie et mort d’un restaurant géré par une équipe de bras cassés, une bande de pieds nickelés et une collection de mains gauches. Tout ça sans parole et avec le son de la radio Nostalgie qui passe en direct, on a le goût du risque. Ah.ah.
BONNOUVRIER Chloé • ELOY Bathilde • GUARNIER Aude • GUERNET Juliette • GUILLON Mélanie • HAVARD Jade • LACROIX Joëlle • LANDAIS Dominique • LUCAS Camille • MEULLE Philippe • MONTÉCOT Réjane • RICHARD Benjamin • ROBERT Leila • WATEL Anne-Lucie .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Théâtre Faim de tout
XL JEUDI (adult troupe)
– Written & directed by Stéphanie Brault
L’événement Théâtre Faim de tout Caen a été mis à jour le 2026-04-16 par Calvados Attractivité
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