Caen

Théâtre Faim de tout

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

XL JEUDI (troupe adulte)

• Écrit & mis en scène par Stéphanie Brault

XL JEUDI (troupe adulte)

• Écrit & mis en scène par Stéphanie Brault

Vie et mort d’un restaurant géré par une équipe de bras cassés, une bande de pieds nickelés et une collection de mains gauches. Tout ça sans parole et avec le son de la radio Nostalgie qui passe en direct, on a le goût du risque. Ah.ah.

BONNOUVRIER Chloé • ELOY Bathilde • GUARNIER Aude • GUERNET Juliette • GUILLON Mélanie • HAVARD Jade • LACROIX Joëlle • LANDAIS Dominique • LUCAS Camille • MEULLE Philippe • MONTÉCOT Réjane • RICHARD Benjamin • ROBERT Leila • WATEL Anne-Lucie .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Faim de tout

XL JEUDI (adult troupe)

– Written & directed by Stéphanie Brault

L’événement Théâtre Faim de tout Caen a été mis à jour le 2026-04-16 par Calvados Attractivité