Informations pratiques

Charleville-Mézières

Théâtre Fidélité(s), ou la panenka de Hakimi

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-26

fin : 2027-05-26

Date(s) :

2027-05-26

Lila, jeune et brillante footballeuse d’origine marocaine, se voit proposer de rejoindre l’équipe de France et celle du Maroc. Ce dilemme fait ressurgir souvenirs, débats et fractures familiales. Trois générations se confrontent à la question brûlante de l’appartenance et de la fidélité.Avec le monde du football professionnel en toile de fond, ce spectacle montre avec finesse que l’expérience de la migration présente de nombreuses facettes. Et si on mettait le mot “fidélité” au pluriel ?“Une pièce simple, drôle, émouvante et instructive.” Sceneweb 1h30 + 13 ans

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

Lila, a young and talented soccer player of Moroccan descent, is offered the chance to join both the French and Moroccan national teams. This dilemma brings back memories, sparks debates, and reopens family rifts. Three generations grapple with the burning question of belonging and loyalty.Set against the backdrop of the world of professional soccer, this play subtly illustrates that the experience of migration has many facets. What if we put the word “loyalty” in the plural? “A simple, funny, moving, and enlightening play.” — Sceneweb 1h30 + 13 ans

L’événement Théâtre Fidélité(s), ou la panenka de Hakimi Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-23 par Ardennes Tourisme