Théâtre : “Figure S”, Auditorium de Rousson, Rousson
Théâtre : “Figure S”, Auditorium de Rousson, Rousson dimanche 29 mars 2026.
Théâtre : “Figure S” Dimanche 29 mars, 16h30 Auditorium de Rousson Gard
8 €, 3 € – de 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-29T16:30:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-03-29T16:30:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00
Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
Par la compagnie Création Ephémère.