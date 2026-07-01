Théâtre Filles, mères, rebelles… Suffragettes ! Le Geyser Bellerive-sur-Allier

Informations pratiques

Bellerive-sur-Allier

Théâtre Filles, mères, rebelles… Suffragettes !

Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-05 20:30:00

Date(s) :

2026-11-05

L’histoire vraie d’un combat pour l’égalité.

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Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00 geyser.billetterie@ville-bellerive.com

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English :

The true story of a fight for equality.

L’événement Théâtre Filles, mères, rebelles… Suffragettes ! Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-01 par Vichy Destinations