Théâtre Fusées Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Fusées

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-13 2026-10-14

Embarquez dans un théâtre miniature pour un voyage comique et cosmique… vers l’infini et surtout l’au-delà ! L’histoire de l’univers dans le plus petit théâtre du monde, deux hommes abandonnés dans le cosmos, une troupe d’acteurs cabossés, un piano fantasque… Fusées est une aventure pleine de décalage hilarante et inquiétante, triviale et poétique, qui nous laisse en apesanteur entre rire et larmes. L’histoire est simple, deux astronautes apprennent sous nos yeux que leur retour sur terre est tout bonnement annulé.

Commence alors une errance aussi intergalactique que métaphysique pour Boris et Kyril, qui ne prennent pas la chose avec la même philosophie. Quand l’un sombre dans la mélancolie, l’autre se moque et les deux hommes à la dérive signent un numéro de duettistes aussi touchant qu’irrésistiblement drôle. Et pas besoin de grands effets spéciaux pour nous projeter cette fantastique rêverie interstellaire, ici, tout se fabrique à vue et avec les moyens du bord mime, musique, planètes en carton-pâte et beaucoup de talent suffisent à éveiller l’imaginaire débordant d’une conquête spatiale brinquebalante.

A partir de 6 ans. .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Théâtre Fusées

L’événement Théâtre Fusées Le Havre a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie