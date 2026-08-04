Théâtre Génération Mitterrand Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

vendredi 15 janvier 2027 · Théâtre de l'Hôtel de Ville · Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Génération Mitterrand

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:00:00

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Marie-France est journaliste à Paris, Luc est enseignant à Vénissieux, Michel est ouvrier à Belfort. À 18 ans, ils ont fait mai 68. En 1981, ils ont voté pour F. Mitterrand. En 2022, ils ont voté respectivement pour E. Macron, J-L Mélenchon et M. Le Pen. Pour comprendre pourquoi ils ne sont plus d’accord sur rien et ne peuvent plus se supporter, ils joueront tour à tour leur Président.

Une comédie crépusculaire qui fait l’autopsie des illusions d’une génération.

Durée 1h15

A partir de 14 ans

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

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English : Théâtre Génération Mitterrand

L’événement Théâtre Génération Mitterrand Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie