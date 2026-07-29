Théâtre George sans S Le Volcan Le Havre
mercredi 12 mai 2027 · Le Volcan · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Théâtre George sans S
Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-12 20:00:00
fin : 2027-05-13
Date(s) :
2027-05-12 2027-05-13 2027-05-14
Si en 2023 vous avez vu R.A.G.E et la vie de ce personnage aux mille visages, Les Anges au Plafond se tournent désormais vers l’écrivaine George Sand. Pour les cent cinquante ans de sa mort, il s’agit de rendre hommage à sa liberté d’esprit. Mais plutôt que de voir sa vie défiler devant vous, Les Anges vous livrent un fragment de son existence, dans son castelet à Nohant, entre une aube et un crépuscule.
Vous prenez place dans le décor un bassin d’eau sur lequel sont posés une table d’écrivaine et un jardin soigné, chers à l’autrice. Quatre interprètes, une circassienne, une marionnettiste, une chansigneuse, une musicienne, naviguent entre la maison et la forêt. Elles sont toutes habillées en homme, elles sont toutes George Sand. Et les somptueuses marionnettes des Anges, objets que l’écrivaine affectionnait particulièrement pour divertir son entourage, donnent toute la profondeur au projet. Vive George sans S.
Durée 1h30
A partir de 12 ans
Réservation obligatoire .
Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
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English : Théâtre George sans S
L’événement Théâtre George sans S Le Havre a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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