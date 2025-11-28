Théâtre gestuel, visuel et musical -PRELUDE EN BLEU MAJEUR – SEANCE SCOLAIRE

à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 14:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Destiné au PUBLIC SCOLAIRE ce spectacle ludique et pédagogique invite les enfants à découvrir l’art abstrait tout en tenant compte de leurs émotions et de leur réactivité.

“Prélude en Bleu Majeur” est un spectacle burlesque et visuel qui explore l’œuvre de Vassily Kandinsky à travers le théâtre gestuel, le mime et la musique, entraînant le personnage de Monsieur Maurice dans un univers coloré et abstrait.

.

à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48

English :

Intended for SCHOOL audiences, this playful, educational show invites children to discover abstract art while taking into account their emotions and reactivity.

prélude en Bleu Majeur? is a burlesque, visual show that explores the work of Vassily Kandinsky through gestural theater, mime and music, drawing the character of Monsieur Maurice into a colorful, abstract universe.

L’événement Théâtre gestuel, visuel et musical -PRELUDE EN BLEU MAJEUR – SEANCE SCOLAIRE Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-11-28 par OT de Neste-Barousse|CDT65