Théâtre Histoire d’un Cid Théâtre Le Carreau – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Théâtre Histoire d’un Cid

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-05-25 20:00:00

fin : 2027-05-25 21:35:00

Date(s) :

2027-05-25

Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie !

Jean Bellorini, directeur du Théâtre National Populaire de Villeurbanne accueilli en 2023 au Carreau avec une remarquable mise en scène en italien du Tartuffe de Molière, revient à Forbach pour présenter cette fois-ci une variation féérique autour du Cid. Il réveille cette tragi-comédie emblématique du répertoire avec ses personnages grandioses et ses vers fameux en prenant le parti du rêve, du jeu et de l’enfance. Sur scène, au beau milieu d’un château gonflable mouvant qui leur sert de terrain de jeu, deux musiciens ainsi que quatre comédiennes et comédiens portent le récit à la manière d’un conte. Ils redécouvrent les aventures des personnages, le dilemme de Rodrigue, son amour impossible avec Chimène, le secret de l’Infante, le désespoir d’un père vieillissant et l’avalanche de questionnements qui parsèment la pièce. Parmi les plus fameux qu’est-ce que le véritable honneur ? Ou encore quel est le poids de l’amour lorsqu’un parent exige vengeance ? C’est avec l’imagination, cette force invisible et incommensurable, que les interprètes racontent ces doutes intimes et universellement partagés. Un moment de communion où le théâtre classique rencontre notre époque, ainsi qu’une belle occasion de (re)découvrir un monument de la littérature française.

A partir de 13 ans.Tout public

27 .

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com

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English :

%D4 Rage! %D4 Despair! %D4 Old age, my enemy!

Jean Bellorini, director of the Théâtre National Populaire de Villeurbanne— who was welcomed in 2023 at the Carreau with a remarkable Italian-language production of Molière’s *Tartuffe*, returns to Forbach to present, this time, a fantastical variation on *Le Cid*. He breathes new life into this iconic tragicomedy of the repertoire—with its grandiose characters and famous verses—by embracing the themes of dreams, playfulness, and childhood. On stage, in the middle of a moving bouncy castle that serves as their playground, two musicians and four actors and actresses bring the story to life in the style of a fairy tale. They rediscover the characters’ adventures, Rodrigue’s dilemma, his impossible love for Chimène, the Infanta’s secret, the despair of an aging father, and the avalanche of questions that permeate the play. Among the most famous: What is true honor? Or: What is the weight of love when a parent demands vengeance? It is through imagination—that invisible and immeasurable force—that the performers convey these intimate and universally shared doubts. A moment of communion where classical theater meets our times, as well as a wonderful opportunity to (re)discover a masterpiece of French literature.

For ages 13 and up.

L’événement Théâtre Histoire d’un Cid Forbach a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH