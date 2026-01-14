Informations pratiques

Cernay

Théâtre humour elles pardonnent mais n’oublient jamais

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Une comédie drôle et sauvage sur l’amour, la jalousie et les vérités qu’on n’ose pas dire.

Une comédie vive et piquante qui met en scène un couple tentant d’être honnête malgré les non-dits, les jalousies et les clichés. Entre tendresse et sauvagerie, le spectacle explore ce que chacun est prêt à pardonner. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A wildly funny comedy about love, jealousy and the truths we dare not tell.

L’événement Théâtre humour elles pardonnent mais n’oublient jamais Cernay a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay