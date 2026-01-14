Théâtre humour elles pardonnent mais n’oublient jamais Cernay
samedi 21 novembre 2026 · Cernay
Informations pratiques
Cernay
Théâtre humour elles pardonnent mais n’oublient jamais
32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Une comédie drôle et sauvage sur l’amour, la jalousie et les vérités qu’on n’ose pas dire.
Une comédie vive et piquante qui met en scène un couple tentant d’être honnête malgré les non-dits, les jalousies et les clichés. Entre tendresse et sauvagerie, le spectacle explore ce que chacun est prêt à pardonner. .
32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr
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English :
A wildly funny comedy about love, jealousy and the truths we dare not tell.
L’événement Théâtre humour elles pardonnent mais n’oublient jamais Cernay a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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