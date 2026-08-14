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Théâtre / Humour LES GROS PATINENT BIEN par la Compagnie Le Fils du grand réseau Théâtre Comoedia Marmande

dimanche 13 décembre 2026 · Théâtre Comoedia · Marmande

Théâtre / Humour LES GROS PATINENT BIEN par la Compagnie Le Fils du grand réseau Théâtre Comoedia Marmande

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Théâtre Comoedia
Adresse
32 Rue Léopold Faye
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
24 24 Tarif réduit

Marmande

Théâtre / Humour LES GROS PATINENT BIEN par la Compagnie Le Fils du grand réseau

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 17:00:00
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-13

Théâtre / Humour LES GROS PATINENT BIEN par la Compagnie Le Fils du grand réseau.
Après Bigre, Molière de la Comédie 2017, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, dans un feu d’artifice de bouts de carton, invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de cartoons et d’une épopée shakespearienne.
Tout public dès 10 ans.
Placement numéroté.   .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 

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English : Théâtre / Humour LES GROS PATINENT BIEN par la Compagnie Le Fils du grand réseau

L’événement Théâtre / Humour LES GROS PATINENT BIEN par la Compagnie Le Fils du grand réseau Marmande a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Val de Garonne

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