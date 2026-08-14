Théâtre / Humour LES GROS PATINENT BIEN par la Compagnie Le Fils du grand réseau Théâtre Comoedia Marmande

Informations pratiques

Marmande

Théâtre / Humour LES GROS PATINENT BIEN par la Compagnie Le Fils du grand réseau

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 17:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Théâtre / Humour LES GROS PATINENT BIEN par la Compagnie Le Fils du grand réseau.

Après Bigre, Molière de la Comédie 2017, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, dans un feu d’artifice de bouts de carton, invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de cartoons et d’une épopée shakespearienne.

Tout public dès 10 ans.

Placement numéroté. .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

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English : Théâtre / Humour LES GROS PATINENT BIEN par la Compagnie Le Fils du grand réseau

L’événement Théâtre / Humour LES GROS PATINENT BIEN par la Compagnie Le Fils du grand réseau Marmande a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Val de Garonne