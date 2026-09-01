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THÉÂTRE JE DE DAMES Aurignac

samedi 26 septembre 2026 · Aurignac

THÉÂTRE JE DE DAMES Aurignac

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
THÉÂTRE SAINT-MICHEL
Ville
31420 Aurignac
Département
Haute-Garonne
Tarif
6 6 10 6 Tarif de base plein tarif

Aurignac

THÉÂTRE JE DE DAMES

THÉÂTRE SAINT-MICHEL Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Une pièce de théâtre d’après la pièce de Georges Berdot, mise en scène par Marlène Canal et Christophe Rudelle.
Un petit théâtre quelque part… Entrons dans une de ces loges, témoin de secrets féminins drôles, pathétiques, effrayants.
De 1946 à nos jours, artistes de cirque ou de music-hall y règlent leurs contes …

Déconseillé aux de 14 ans. 6  .

THÉÂTRE SAINT-MICHEL Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

A play based on the play by Georges Berdot, directed by Marlène Canal and Christophe Rudelle.

L’événement THÉÂTRE JE DE DAMES Aurignac a été mis à jour le 2026-08-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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