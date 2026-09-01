Informations pratiques

Aurignac

THÉÂTRE JE DE DAMES

THÉÂTRE SAINT-MICHEL Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Une pièce de théâtre d’après la pièce de Georges Berdot, mise en scène par Marlène Canal et Christophe Rudelle.

Un petit théâtre quelque part… Entrons dans une de ces loges, témoin de secrets féminins drôles, pathétiques, effrayants.

De 1946 à nos jours, artistes de cirque ou de music-hall y règlent leurs contes …

Déconseillé aux de 14 ans. 6 .

THÉÂTRE SAINT-MICHEL Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A play based on the play by Georges Berdot, directed by Marlène Canal and Christophe Rudelle.

L’événement THÉÂTRE JE DE DAMES Aurignac a été mis à jour le 2026-08-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE