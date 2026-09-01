THÉÂTRE JE DE DAMES Aurignac
samedi 26 septembre 2026 · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
THÉÂTRE JE DE DAMES
THÉÂTRE SAINT-MICHEL Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 10 EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Une pièce de théâtre d’après la pièce de Georges Berdot, mise en scène par Marlène Canal et Christophe Rudelle.
Un petit théâtre quelque part… Entrons dans une de ces loges, témoin de secrets féminins drôles, pathétiques, effrayants.
De 1946 à nos jours, artistes de cirque ou de music-hall y règlent leurs contes …
Déconseillé aux de 14 ans. 6 .
THÉÂTRE SAINT-MICHEL Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A play based on the play by Georges Berdot, directed by Marlène Canal and Christophe Rudelle.
L’événement THÉÂTRE JE DE DAMES Aurignac a été mis à jour le 2026-08-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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