Bazancourt

Théâtre junior / D’après Le Petit Poucet

La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-29

Tout public

Pour cette 3ème année, l’atelier théâtre Junior de La Filature, animé par Régis Barth et Jean-Noël Parmentier, vous propose une adaptation théâtrale du célèbre conte de Charles Perrault.

Les parents bûcherons d’une famille nombreuse ne parviennent plus à nourrir leurs enfants et se résignent à les abandonner dans la forêt. Ceux-ci y feront alors la rencontre d’une famille d’ogres dont le père a un appétit vorace.

Un conte dans lequel la malveillance des adultes se heurte à l’ingéniosité du cadet que l’on surnomme Le Petit Poucet .

Les élèves et les animateurs de l’atelier ont cherché comment transposer cette histoire de manière théâtrale, ne gardant des mots de Perrault que l’essentiel pour laisser place aux corps, aux mouvements, aux voix et aux sons.

Durée 50 min

L’ATELIER THÉÂTRE JUNIOR DE LA FILATURE

Distribution

Avec Alice, Alix, Alizée, Ava, Capucine, Coline, Elyaël, Elyne, Félix, Gabriel, Jules, Léa, Lily-Rose, Maïa, Manon, Naïs et Romane.

Texte Régis Barth

Sous le regard de Régis Barth et Jean-Noël Parmentier

VENDREDI 29 MAI ET SAMEDI 30 MAI / 19H30

▶ Tout public / À partir de 6 ans

▶ Gratuit / Sur réservation en cliquant sur ce lien ou au guichet

Pour rappel Les spectacles commencent à l’heure et les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Ils doivent également être assis à côté de cet adulte pendant toute la durée du spectacle. Aucun enfant ne pourra être placé seul ou séparé de l’adulte accompagnant.

Vous ne pouvez plus venir ?

Merci de bien vouloir annuler au guichet, par mail ou par téléphone. .

La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt 51110 Marne Grand Est lafilature@bazancourt.fr

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English : Théâtre junior / D’après Le Petit Poucet

L’événement Théâtre junior / D’après Le Petit Poucet Bazancourt a été mis à jour le 2026-04-13 par Reims Tourisme & Congrès