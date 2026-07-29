Théâtre KiLLT Mauvaise pichenette ! Lycée Jules Siegfried Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre KiLLT Mauvaise pichenette !

Lycée Jules Siegfried 1 Rue Dumé d’Aplemont, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-16 16:00:00

fin : 2027-03-16

Date(s) :

2027-03-16

Pour son retour au Volcan, Olivier Letellier saura vous prouver que les mots ne se lisent pas que dans les livres. Son ingéniosité, résolument tournée vers la jeunesse, a engendré le KiLLT, acronyme de ki lira le texte ? . Un dispositif adaptant le texte d’une pièce de théâtre dans un décor qui permet à tous de le lire. Au sol, aux murs, sur des assiettes ou sous des boîtes, le public est amené à découvrir l’histoire à voix haute, avec un interprète qui mène le jeu.

Vous entrez donc dans l’histoire Mauvaise pichenette !. Le texte raconte, à un rythme haletant, une dispute de famille entre Anna Bapst, sa mère et son frère, qui monte en intensité lorsqu’ils en viennent à parler des migrants mineurs isolés accueillis récemment dans leur village. Les convictions politiques d’Anna s’écrasent contre celles de sa famille. Poignant de réalisme, Mauvaise pichenette !, associé au dispositif KiLLT, nous permet de réfléchir tous et toutes ensemble sur l’actualité de notre monde.

Durée 1h

A partir de 14 ans

Inscription obligatoire .

Lycée Jules Siegfried 1 Rue Dumé d’Aplemont, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Théâtre KiLLT Mauvaise pichenette !

L’événement Théâtre KiLLT Mauvaise pichenette ! Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie