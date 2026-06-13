Oloron-Sainte-Marie

Théâtre: La Baraque Cabaret d’improvisation

14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

A La Chapelle aura lieu plusieurs pièces de théâtre jouées par des enfants , adolescents et adultes . Cabaret d’improvisation sera joué par le groupe adulte. .

14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 82 56 93 resa.la.baraque@gmail.com

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English : Théâtre: La Baraque Cabaret d’improvisation

L’événement Théâtre: La Baraque Cabaret d’improvisation Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn