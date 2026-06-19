Théâtre: La Baraque ZBoloron 2526 Oloron-Sainte-Marie
Théâtre: La Baraque ZBoloron 2526 Oloron-Sainte-Marie samedi 20 juin 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Théâtre: La Baraque ZBoloron 2526
14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
A La Chapelle aura lieu plusieurs pièces de théâtre jouées par des enfants , adolescents et adultes . Le ZBoloron 2526 et d’autres sketches seront joué par le groupe adolescent .
14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 82 56 93 resa.la.baraque@gmail.com
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English : Théâtre: La Baraque ZBoloron 2526
L’événement Théâtre: La Baraque ZBoloron 2526 Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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