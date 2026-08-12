Théâtre La chute infinie des soleils Théâtre Municipal Épinal

Informations pratiques

Épinal

Théâtre La chute infinie des soleils

Théâtre Municipal 1 Rue François Blaudez Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

23

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-04-06 20:30:00

fin : 2027-04-06 22:00:00

Date(s) :

2027-04-06

La mer, en 1761, avale et rejette les corps des passagers de l’Utile, lors du naufrage de la frégate française au large de l’île Tromelin . La catastrophe fait de nombreuses victimes, essentiellement parmi les esclaves malgaches que transporte le navire.Tout public

23 .

Théâtre Municipal 1 Rue François Blaudez Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25

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English :

In 1761, the sea swallowed and then washed ashore the bodies of the passengers of the *Utile* when the French frigate sank off the coast of Tromelin Island. The disaster claimed many lives, primarily among the Malagasy slaves the ship was carrying.

L’événement Théâtre La chute infinie des soleils Épinal a été mis à jour le 2026-08-12 par OT EPINAL ET SA REGION