Théâtre La Parabole du Seum Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre La Parabole du Seum

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-24 20:00:00

fin : 2027-03-25

Date(s) :

2027-03-24 2027-03-25

En 2024, elle avait représenté les corps noirs féminins comme personne ne l’avait fait jusqu’alors avec Carte noire nommée Désir. Rébecca Chaillon revient cette saison avec le spectacle-performance La Parabole du Seum.

Face à l’état politique et écologique de la planète, et la peur que cela engendre, elle s’interroge sur la manière d’arrêter cette marche furieuse, ou, au moins, sur les nouvelles stratégies de résistances à mettre en place. Elle se tourne vers son territoire, la Seine-Saint-Denis. Puis vers le ciel, à la fois le lieu d’où tombent les catastrophes ouragans, inondations, désastres dits naturels et le nouveau territoire de l’impérialisme occidental. Si le ciel est furieux et s’il n’est plus vide, quel espace reste-t-il pour projeter nos croyances ?

Entre gravité et légèreté, Rébecca Chaillon imagine un monde à la limite de la science-fiction, incluant plus de couleurs, plus de corps, plus de cultures. Le résultat un conte astrologique, astronomique et queer, qui explore, dans un procédé ultra-contemporain, les éclatantes facettes de son identité.

Durée 2h45

A partir de 16 ans

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Théâtre La Parabole du Seum

L’événement Théâtre La Parabole du Seum Le Havre a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie