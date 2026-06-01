Théâtre: La perruche Peyrus
Théâtre: La perruche Peyrus samedi 20 juin 2026.
Peyrus
Théâtre: La perruche
Salle du théâtre Peyrus Peyrus Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 20:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Quand des invités n’arrivent pas, ce sont les certitudes du couple qui passent à table. La Perruche dissèque avec une précision jubilatoire, l’amour, les non-dits et les failles ordinaires du mariage.
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Salle du théâtre Peyrus Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 32 76 70 theatredelapierrepeyrus@gmail.com
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English :
When guests don’t arrive, the couple’s certainties come to the table. La Perruche dissects love, the unspoken and the ordinary flaws of marriage with jubilant precision.
L’événement Théâtre: La perruche Peyrus a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme
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