Peyrus

Théâtre: La perruche

Salle du théâtre Peyrus Peyrus Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 20:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Quand des invités n’arrivent pas, ce sont les certitudes du couple qui passent à table. La Perruche dissèque avec une précision jubilatoire, l’amour, les non-dits et les failles ordinaires du mariage.

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Salle du théâtre Peyrus Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 32 76 70 theatredelapierrepeyrus@gmail.com

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English :

When guests don’t arrive, the couple’s certainties come to the table. La Perruche dissects love, the unspoken and the ordinary flaws of marriage with jubilant precision.

L’événement Théâtre: La perruche Peyrus a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme