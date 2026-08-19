Théâtre LA PROMESSE DE L’AUBE de Tigran Mekhitarian Théâtre Comoedia Marmande

Informations pratiques

Marmande

Théâtre LA PROMESSE DE L’AUBE Tigran Mekhitarian

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 15:30:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Théâtre LA PROMESSE DE L’AUBE Tigran Mekhitarian

Après les succès de ses adaptations de Dom Juan et du Malade imaginaire, Tigran Mekhitarian adapte La promesse de l’Aube de Romain Gary, la bouleversante histoire de l’amour inconditionnel d’une mère pour son enfant.

Tout public dès 12 ans.

Placement libre. .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

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English : Théâtre LA PROMESSE DE L’AUBE Tigran Mekhitarian

L’événement Théâtre LA PROMESSE DE L’AUBE Tigran Mekhitarian Marmande a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Val de Garonne