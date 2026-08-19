Théâtre LA PROMESSE DE L’AUBE de Tigran Mekhitarian Théâtre Comoedia Marmande
dimanche 8 novembre 2026 · Théâtre Comoedia · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Théâtre LA PROMESSE DE L’AUBE Tigran Mekhitarian
Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 15:30:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Théâtre LA PROMESSE DE L’AUBE Tigran Mekhitarian
Après les succès de ses adaptations de Dom Juan et du Malade imaginaire, Tigran Mekhitarian adapte La promesse de l’Aube de Romain Gary, la bouleversante histoire de l’amour inconditionnel d’une mère pour son enfant.
Tout public dès 12 ans.
Placement libre. .
Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
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English : Théâtre LA PROMESSE DE L’AUBE Tigran Mekhitarian
L’événement Théâtre LA PROMESSE DE L’AUBE Tigran Mekhitarian Marmande a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Val de Garonne
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