Bonnemazon

Théâtre La Revanche de Godzilla

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 21:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Spectacle programmé dans le cadre du DIOSAS FEST précédé du concert Cocanha à 19H

Par la Cie Barbara Reyes

La Revanche de Godzilla, c’est quand le monstre décide de reprendre le pouvoir sur son image et surtout sur sa propre perception de lui-même.

Une loge d’artiste sur le plateau, les spectateurs dans leurs fauteuils, une comédienne en retard et agacée. Qu’à cela ne tienne, elle va devoir se préparer devant eux, se changer, se maquiller, s’échauffer et les faire patienter jusqu’au vrai spectacle. C’est l’occasion pour elle de questionner l’image qu’elle renvoie.

– Durée 1H

– Tout public

– 10 € 5 € réduit (billet unique pour la soirée) .

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

Show programmed as part of DIOSAS FEST preceded by the Cocanha concert at 7pm

By Cie Barbara Reyes

Godzilla?s Revenge is when the monster decides to regain power over his image and, above all, over his own perception of himself.

An artist?s box on the stage, the audience in their seats, a late and annoyed actress. No matter, she has to get ready in front of them, change her clothes, do her make-up, warm up and keep them waiting until the real show. It’s a chance for her to question her own image.

L’événement Théâtre La Revanche de Godzilla Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65