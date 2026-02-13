Théâtre Label Utopie, AlterEos, Tourcoing

Théâtre Label Utopie Mercredi 4 mars, 20h00 AlterEos Nord

Début : 2026-03-04T20:00:00+01:00 – 2026-03-04T22:00:00+01:00

XIXème siècle, à 100kms de Lille : au Familistère de Guise, les poêles Godin sortent de l’usine et l’utopie d’un « palais social » de la pensée de Jean-Baptiste André Godin et de sa femme, Marie Moret.

« Label Utopie » est pièce de théâtre qui plonge les spectateurs dans une histoire authentique et met en perspective les problématiques sociales et entrepreneuriales d’une époque pour mieux appréhender celles d’aujourd’hui.

Et, peut-être, nous entrainer à susciter de nouveaux possibles ?

Comment, au travail aussi, construire et vivre aujourd’hui un ‘Nous’ qui respecte et permette l’édification de chacun dans une aventure collective féconde et exaltante ?

AlterEos rue Michel Raillard Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://sens-foi.fr/ »}] https://sens-foi.fr/

Compagnie Théâtre Du Pressoir – texte de Julianne Stern