THÉÂTRE L’AUDACE COMPAGNIE Le Burgaud
THÉÂTRE L’AUDACE COMPAGNIE Le Burgaud vendredi 12 juin 2026.
Le Burgaud
THÉÂTRE L’AUDACE COMPAGNIE
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Venez profiter de ce moment théâtral au café du Burgaud !
Un dimanche par mois pendant 9 mois, elles se sont retrouvées pour parler, rire, douter, créer. Certaines ont pris un autre chemin, d’autres sont allées jusqu’au bout. Et aujourd’hui, elles accouchent sur scène d’un spectacle qui, avec légèreté et sincérité, dit ce qu’on n’entend pas toujours sur la maternité. Parce que devenir mère, ce n’est pas automatique. Parce que ça peut être beau, chaotique, drôle, déroutant parfois tout ça à la fois. Et parce qu’il y a des choses qu’on vit sans toujours oser les dire.
C’est un peu compliqué… est une traversée pleine de rires, d’émotions, de contradictions et de vérités. Un moment sincère, drôle, parfois piquant, toujours humain.
Le spectacle débute à 21h. Une petite restauration sera servie avant la pièce, pour cela, réservation au 06 49 82 98 49. 8 .
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 6 49 82 98 49 burgaud31@gmail.com
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English :
Come and enjoy this theatrical moment at the Café du Burgaud!
L’événement THÉÂTRE L’AUDACE COMPAGNIE Le Burgaud a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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