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Théâtre Le Breuil

Théâtre Le Breuil samedi 21 novembre 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 03120 Le Breuil

Département : Allier

Début : samedi 21 novembre 2026

Fin : samedi 21 novembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Le Breuil

Théâtre

Salle polyvalente Le Breuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 15:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Organisé par le Club de l’amitié.
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Salle polyvalente Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 67 29 26 

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By Club de l’amitié.

L’événement Théâtre Le Breuil a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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