Théâtre Le Chant des Lions Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

vendredi 12 février 2027 · Théâtre de l'Hôtel de Ville · Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Le Chant des Lions

Théâtre de l’Hôtel de Ville Place Jacques Tournant, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:00:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

Les histoires d’amour finissent souvent mal. Mais certaines changent le cours de l’Histoire. 1933. Germaine Sablon, l’une des chanteuses les plus populaires de la capitale, se produit dans un cabaret. Dans le public se trouve Joseph Kessel, journaliste, auteur, aviateur et aventurier. Leur coup de foudre est immédiat mais la guerre arrive et transforme la vie de ces deux amants.

Aujourd’hui, toutes les chansons de Germaine Sablon sont tombées dans l’oubli… Toutes, sauf une. Celle qu’ils ont créée ensemble Le Chant des partisans.

Durée 1h30

A partir de 12 ans

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Place Jacques Tournant, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

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English : Théâtre Le Chant des Lions

L’événement Théâtre Le Chant des Lions Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie