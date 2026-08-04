UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Havre

Théâtre Le Chant des Lions Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

vendredi 12 février 2027 · Théâtre de l'Hôtel de Ville · Le Havre

Informations pratiques

Début
vendredi 12 février 2027
Fin
vendredi 12 février 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre de l'Hôtel de Ville
Adresse
Place Jacques Tournant, 76600 Le Havre
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Théâtre Le Chant des Lions

Théâtre de l’Hôtel de Ville Place Jacques Tournant, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 20:00:00
fin : 2027-02-12

Date(s) :
2027-02-12

Les histoires d’amour finissent souvent mal. Mais certaines changent le cours de l’Histoire. 1933. Germaine Sablon, l’une des chanteuses les plus populaires de la capitale, se produit dans un cabaret. Dans le public se trouve Joseph Kessel, journaliste, auteur, aviateur et aventurier. Leur coup de foudre est immédiat mais la guerre arrive et transforme la vie de ces deux amants.

Aujourd’hui, toutes les chansons de Germaine Sablon sont tombées dans l’oubli… Toutes, sauf une. Celle qu’ils ont créée ensemble Le Chant des partisans.

Durée 1h30
A partir de 12 ans
Réservation obligatoire   .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Place Jacques Tournant, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Le Chant des Lions

L’événement Théâtre Le Chant des Lions Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)