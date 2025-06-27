Théâtre Le chat Charleville-Mézières

Théâtre Le chat

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Un chat est retrouvé blessé devant le collège. Alors que deux élèves s’opposent sur la façon de le secourir, les premiers désaccords émergent. En parallèle, nous suivons Louna, en conflit avec ses amies, et que l’équipe pédagogique tente d’aider. Quand les deux récits se mêlent, s’ensuivent une cascade de réactions qui déclencheront animosité, violence et incompréhensions. Tout cela, alors qu’il s’agit simplement de jeunes gens qui veulent sauver un chat ! Une pièce hyperréaliste écrite avec l’aide de collégiens qui met à nu les mécanismes de la stigmatisation en milieu scolaire. Découvrir les tarifs.

English :

A cat is found injured in front of the school. As two students clash over how to rescue it, the first disagreements emerge. At the same time, we follow Louna, who is in conflict with her friends, and whom the teaching staff are trying to help. When the two stories intertwine, a cascade of reactions follows, triggering animosity, violence and misunderstandings. All this, when all we’re talking about is young people trying to save a cat! A hyper-realistic play written with the help of middle-school students that lays bare the mechanisms of stigmatization in the school environment. Discover prices.

German :

Eine Katze wird verletzt vor der Schule gefunden. Als sich zwei Schüler darüber streiten, wie sie die Katze retten sollen, kommt es zu ersten Meinungsverschiedenheiten. Parallel dazu verfolgen wir Louna, die einen Konflikt mit ihren Freundinnen hat und der das Lehrerteam zu helfen versucht. Als sich die beiden Erzählungen vermischen, kommt es zu einer Kaskade von Reaktionen, die Feindseligkeiten, Gewalt und Missverständnisse auslösen. Und das alles, obwohl es sich um junge Leute handelt, die eine Katze retten wollen! Ein hyperrealistisches Stück, das mit Hilfe von Schülern der Mittelstufe geschrieben wurde und die Mechanismen der Stigmatisierung im schulischen Umfeld entlarvt. Entdecken Sie die Preise.

Italiano :

Un gatto viene trovato ferito fuori dalla scuola. Quando due alunni si scontrano su come soccorrerlo, emergono i primi disaccordi. Allo stesso tempo, seguiamo Louna, che è in conflitto con i suoi amici e che il corpo insegnante cerca di aiutare. Quando le due storie si intrecciano, si scatena una cascata di reazioni, che scatenano astio, violenza e incomprensioni. E tutto questo nonostante si tratti semplicemente di giovani che cercano di salvare un gatto! Uno spettacolo iperrealistico scritto con l’aiuto di studenti delle scuole secondarie che mette a nudo i meccanismi di stigmatizzazione nelle scuole. Scopri i prezzi.

Espanol :

Encuentran a un gato herido en la puerta del colegio. Cuando dos alumnos se enfrentan sobre cómo rescatarlo, surgen los primeros desacuerdos. Al mismo tiempo, seguimos a Louna, en conflicto con sus amigos, y a quien el profesorado intenta ayudar. Cuando las dos historias se entrecruzan, se produce una cascada de reacciones que desencadenan animosidad, violencia y malentendidos. Y todo ello a pesar de que se trata simplemente de jóvenes que intentan salvar a un gato Una obra hiperrealista escrita con la ayuda de alumnos de secundaria que pone al descubierto los mecanismos de estigmatización en las escuelas. Descubra los precios.

