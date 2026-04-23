Sauzet

Théâtre Le Fenouillet répresentation

Place de l’église Sauzet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

La programmation 2026 est en cours de mise à jour.

La saison repose sur du théâtre contemporain et de répertoire, de lectures et de poésie et d’actions culturelles, résidences artistiques.

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Place de l’église Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 84 74 associationfenouillet@gmail.com

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English :

The 2026 program is currently being updated.

The season is based on? contemporary and repertory theater, readings and poetry, as well as cultural actions and artistic residencies.

L’événement Théâtre Le Fenouillet répresentation Sauzet a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération