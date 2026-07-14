Théâtre Le Kangourou à bretelles de Luc Chaumar Cinéma du Casino Houlgate

Informations pratiques

Houlgate

Théâtre Le Kangourou à bretelles de Luc Chaumar

Cinéma du Casino 41 rue Henri Dobert Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Lorsque Clara et Bertrand annoncent leur divorce à leurs amis et leur demandent avec qui ils vont rester amis, tout bascule. Un tourbillon d’émotions, de quiproquos et de révélations met les liens d’amitié et d’amour à rude épreuve, jusqu’à la surprenante conclusion.

Lorsque Clara et Bertrand, mariés depuis 25 ans, annoncent leur divorce à leurs amis Étienne et Sandrine, tout bascule.

Ce qui commence par une simple question Avec lequel des 2 allez-vous rester amis ? , se transforme en un véritable tourbillon d’émotions, de quiproquos et de révélations.

Entre mensonges, règlements de comptes et éclats de rire, les liens d’amitié et d’amour sont mis à rude épreuve, jusqu’à la surprenante conclusion. Et au cœur de tout cela, un mystérieux kangourou à bretelles joue un rôle inattendu… mais qui est-il vraiment ?

Cette pièce, drôle et touchante, nous rappelle que parfois, les plus grandes turbulences naissent des plus petites questions.

Une comédie enlevée et pleine de surprises qui explore l’amitié sous toutes ses coutures. .

Cinéma du Casino 41 rue Henri Dobert Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 28 75 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Le Kangourou à bretelles de Luc Chaumar

When Clara and Bertrand announce their divorce to their friends and ask them who they will remain friends with, everything is turned upside down. A whirlwind of emotions, misunderstandings and revelations puts their bonds of friendship and love to the test, right up to the surprising conclusion.

L’événement Théâtre Le Kangourou à bretelles de Luc Chaumar Houlgate a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Normandie Pays d’Auge