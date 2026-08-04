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Théâtre Le Plaisir, la Peur et le Triomphe Théâtre des Bains Douches Le Havre

mercredi 3 février 2027 · Théâtre des Bains Douches · Le Havre

Informations pratiques

Début
mercredi 3 février 2027
Fin
mercredi 3 février 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre des Bains Douches
Adresse
22 Rue Louis Lô Basso, 76600 Le Havre
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Théâtre Le Plaisir, la Peur et le Triomphe

Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lô Basso, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-03 20:00:00
fin : 2027-02-03

Date(s) :
2027-02-03

Depuis que le monde existe, combien d’images ont déjà été produites ? L’image d’un animal sur les parois d’une grotte, l’image d’un humain sur la Lune, l’image d’une femme peinte en Italie, le regard fuyant. Puis, il y a eu le XXIe siècle. Les nombreuses images de corps faisant l’amour, l’image d’une plage ravagée par le passage d’une vague, l’image d’un ours polaire isolé sur un petit bout de banquise, le regard fuyant.

Le Plaisir, la Peur et le Triomphe est un essai théâtral sur le pouvoir des images. Vertigineux !

Durée 1h
A partir de 15 ans
Réservation obligatoire   .

Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lô Basso, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74 

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English : Théâtre Le Plaisir, la Peur et le Triomphe

L’événement Théâtre Le Plaisir, la Peur et le Triomphe Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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