Théâtre Le Plaisir, la Peur et le Triomphe Théâtre des Bains Douches Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Le Plaisir, la Peur et le Triomphe

Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lô Basso, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-03 20:00:00

fin : 2027-02-03

Date(s) :

2027-02-03

Depuis que le monde existe, combien d’images ont déjà été produites ? L’image d’un animal sur les parois d’une grotte, l’image d’un humain sur la Lune, l’image d’une femme peinte en Italie, le regard fuyant. Puis, il y a eu le XXIe siècle. Les nombreuses images de corps faisant l’amour, l’image d’une plage ravagée par le passage d’une vague, l’image d’un ours polaire isolé sur un petit bout de banquise, le regard fuyant.

Le Plaisir, la Peur et le Triomphe est un essai théâtral sur le pouvoir des images. Vertigineux !

Durée 1h

A partir de 15 ans

Réservation obligatoire .

Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lô Basso, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

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English : Théâtre Le Plaisir, la Peur et le Triomphe

L’événement Théâtre Le Plaisir, la Peur et le Triomphe Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie