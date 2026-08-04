Théâtre Le Plaisir, la Peur et le Triomphe Théâtre des Bains Douches Le Havre
mercredi 3 février 2027 · Théâtre des Bains Douches · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Théâtre Le Plaisir, la Peur et le Triomphe
Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lô Basso, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-03 20:00:00
fin : 2027-02-03
Date(s) :
2027-02-03
Depuis que le monde existe, combien d’images ont déjà été produites ? L’image d’un animal sur les parois d’une grotte, l’image d’un humain sur la Lune, l’image d’une femme peinte en Italie, le regard fuyant. Puis, il y a eu le XXIe siècle. Les nombreuses images de corps faisant l’amour, l’image d’une plage ravagée par le passage d’une vague, l’image d’un ours polaire isolé sur un petit bout de banquise, le regard fuyant.
Le Plaisir, la Peur et le Triomphe est un essai théâtral sur le pouvoir des images. Vertigineux !
Durée 1h
A partir de 15 ans
Réservation obligatoire .
Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lô Basso, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Le Plaisir, la Peur et le Triomphe
L’événement Théâtre Le Plaisir, la Peur et le Triomphe Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Atelier enfant Les nymphéas prennent le large MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre 4 août 2026
- Projection Ciné Mômes Médiathèque de Caucriauville Le Havre 4 août 2026
- La Réserve en Seine Le Havre 4 août 2026
- Atelier créatif Fusing 1h30 Atelier Chouette Verre Le Havre 5 août 2026
- Visite guidée Au cœur de la Citadelle Le Havre 5 août 2026