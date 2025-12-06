Théâtre Le prénom Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane

Théâtre Le prénom

Vendredi 13 mars 2026.

A 20h30. Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Vincent, la quarantaine fringante, va être père pour la 1ère fois. Invité à dîner chez sa sœur et son beau-frère, il y retrouve un ami d’enfance.

En attendant l’arrivée de sa jeune épouse en retard, on le presse de questions sur sa future paternité…

… Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos. Que n’a t’il fait en le révélant ?

Cette annonce provoque la consternation générale… et l’ambiance se délite au fil de la soirée. Rancœurs, petites humiliations mal digérées et grosses révélations remontent à la surface.



Une pièce écrite par Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière

Mise en scène Bernard Murat

Avec Cartman, Jean-Luc Lemoine, Aurélia Ciattoni, Laurence Pierre et François Raison



Lors de la première représentation, la pièce rencontre immédiatement un véritable succès. Les droits d’adaptations sont vendus à d’autres pays dès la première semaine ; moins d’un mois plus tard, les auteurs de la pièce seront sollicités pour l’adaptation cinématographique en 2012, avec Patrick Bruel et Guillaume de Tonquédec, en tête d’affiche. .

Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50

English :

Vincent, in his dashing forties, is about to become a father for the 1st time. Invited to dinner at his sister and brother-in-law?s house, he meets up with a childhood friend.

As he waits for his young wife to arrive late, they press him with questions about his future fatherhood…

