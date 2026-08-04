Théâtre Le Schpountz Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

mercredi 10 mars 2027 · Théâtre de l'Hôtel de Ville · Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Le Schpountz

Théâtre de l’Hôtel de Ville Place Jacques Tournant, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-10 20:00:00

fin : 2027-03-10

Date(s) :

2027-03-10

Irénée est un modeste garçon épicier travaillant dans la boutique de son oncle qui l’a élevé. Il rêve de devenir vedette de cinéma. Une équipe de cinéastes parisiens passant par-là, amusée par les prétentions de ce Schpountz , lui signe un faux contrat de comédien. Sourd aux avertissements de ses proches, Irénée papier en poche, monte à Paris et se présente au studio.

Ce texte est un hommage à nos métiers et plus précisément au rire. Le meilleur moyen de (re)découvrir Pagnol !

Durée 1h30

A partir de 10 ans

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Place Jacques Tournant, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

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English : Théâtre Le Schpountz

L’événement Théâtre Le Schpountz Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie