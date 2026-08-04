Théâtre Le Schpountz Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre
mercredi 10 mars 2027 · Théâtre de l'Hôtel de Ville · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Théâtre Le Schpountz
Théâtre de l’Hôtel de Ville Place Jacques Tournant, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-10 20:00:00
fin : 2027-03-10
Date(s) :
2027-03-10
Irénée est un modeste garçon épicier travaillant dans la boutique de son oncle qui l’a élevé. Il rêve de devenir vedette de cinéma. Une équipe de cinéastes parisiens passant par-là, amusée par les prétentions de ce Schpountz , lui signe un faux contrat de comédien. Sourd aux avertissements de ses proches, Irénée papier en poche, monte à Paris et se présente au studio.
Ce texte est un hommage à nos métiers et plus précisément au rire. Le meilleur moyen de (re)découvrir Pagnol !
Durée 1h30
A partir de 10 ans
Réservation obligatoire .
Théâtre de l’Hôtel de Ville Place Jacques Tournant, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74
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English : Théâtre Le Schpountz
L’événement Théâtre Le Schpountz Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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