Théâtre Le Silence de Claire Lagrange Espace Boris Vian Montluçon
Théâtre Le Silence de Claire Lagrange Espace Boris Vian Montluçon mercredi 20 mai 2026.
Théâtre Le Silence de Claire Lagrange
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-21
La bascule fragile et mystérieuse d’une femme comme les autres.
.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The fragile, mysterious story of a woman like any other.
L’événement Théâtre Le Silence de Claire Lagrange Montluçon a été mis à jour le 2026-02-16 par Montluçon Tourisme