Théâtre Le Silence de Claire Lagrange Espace Boris Vian Montluçon

Théâtre Le Silence de Claire Lagrange

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20

2026-05-20 2026-05-21

La bascule fragile et mystérieuse d’une femme comme les autres.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com

English :

The fragile, mysterious story of a woman like any other.

