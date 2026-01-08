Théâtre Le Silence est d’Or Cloyes-les-Trois-Rivières
Théâtre Le Silence est d’Or Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 14 mars 2026.
Théâtre Le Silence est d’Or
Espace socio-culrel Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-03-14 20:30:00
Le nouveau spectacle de la Compagnie 1, 2, 3 Rideau. Une pièce de Richard Lecointre en deux actes.
Billetterie sur place. Réservation possible auprès de la Maison des Trois Rivières. 8 .
Espace socio-culrel Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
The new show from Compagnie 1, 2, 3 Rideau. A two-act play by Richard Lecointre.
