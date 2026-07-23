Informations pratiques

Charleville-Mézières

Théâtre Le sonneur à ventre jaune

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-04

fin : 2027-05-04

Date(s) :

2027-05-04

À Boult-aux-bois, un groupe de scientifiques tente de sauver un crapaud minuscule. Cet amphibien a une habitude singulière il se reproduit dans les ornières laissées par les engins forestiers. Le voici propulsé, bien malgré lui, au beau milieu des controverses humaines.Exploitants forestiers, chasseurs, promeneurs, scientifiques… Tous doivent s’entendre et collaborer afin de préserver l’espèce en danger. Né d’une enquête minutieuse, ce spectacle éclaire des enjeux écologiques, économiques et sociaux. Il prend vie à travers une galerie de personnages pleins d’humour et d’humanité.1h10 + 9 ans

.

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 In Boult-aux-bois, a group of scientists is trying to save a tiny toad. This amphibian has a peculiar habit: it breeds in the ruts left by logging machines. Now, quite against its will, it finds itself thrust into the midst of human controversies. Loggers, hunters, hikers, scientists… All must come to an agreement and work together to preserve this endangered species. Through a meticulous investigation, this show sheds light on ecological, economic, and social issues. It comes to life through a cast of characters full of humor and humanity. 1h10 + 9 years

L’événement Théâtre Le sonneur à ventre jaune Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-23 par Ardennes Tourisme