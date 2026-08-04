Théâtre Le Temps Qui Reste Théâtre Le Normandy Le Havre
samedi 3 avril 2027 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Théâtre Le Temps Qui Reste
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 20:30:00
fin : 2027-04-03
Date(s) :
2027-04-03
Emma, fraîchement devenue veuve, retrouve ses trois amis d’enfance Paul, Franck et Adrien. Alors que leur peine devrait être immense, ils saisissent ce moment de retrouvailles pour révéler leurs rêves inavouables et leurs envies qui vont être pour le moins… surprenantes.
Avec Géraldine LAPALUS, David DOUILLET, Laurent OLMEDO et Philippe CURA
Auteur Philippe LELLOUCHE. Mise en scène Phiilppe LELLOUCHE
Coproduction avec Friends Zone
AVIS PRESSE
CULTURE-TOPS C’est une excellente pièce de boulevard comme on les aime
ELLE.fr Une pièce franchement drôle.
Efflorescence culturelle Une vraie bonne comédie.
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Le Temps Qui Reste
L’événement Théâtre Le Temps Qui Reste Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Atelier enfant Les nymphéas prennent le large MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre 4 août 2026
- Projection Ciné Mômes Médiathèque de Caucriauville Le Havre 4 août 2026
- La Réserve en Seine Le Havre 4 août 2026
- Atelier créatif Fusing 1h30 Atelier Chouette Verre Le Havre 5 août 2026
- Visite guidée Au cœur de la Citadelle Le Havre 5 août 2026