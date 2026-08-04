Théâtre Le Temps Qui Reste Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Le Temps Qui Reste

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 20:30:00

fin : 2027-04-03

Date(s) :

2027-04-03

Emma, fraîchement devenue veuve, retrouve ses trois amis d’enfance Paul, Franck et Adrien. Alors que leur peine devrait être immense, ils saisissent ce moment de retrouvailles pour révéler leurs rêves inavouables et leurs envies qui vont être pour le moins… surprenantes.

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Avec Géraldine LAPALUS, David DOUILLET, Laurent OLMEDO et Philippe CURA

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Auteur Philippe LELLOUCHE. Mise en scène Phiilppe LELLOUCHE

​Coproduction avec Friends Zone

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AVIS PRESSE

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CULTURE-TOPS C’est une excellente pièce de boulevard comme on les aime

​ELLE.fr Une pièce franchement drôle.

Efflorescence culturelle Une vraie bonne comédie.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Théâtre Le Temps Qui Reste

L’événement Théâtre Le Temps Qui Reste Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie