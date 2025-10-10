Théâtre Le Vestiaire (ou Le Bestiaire!) Chartres

Théâtre Le Vestiaire (ou Le Bestiaire!)

L’ Entreprise Michaud, PME beauceronne, spécialisée dans le flexible sanitaire, organise son premier séminaire. Au programme, un teambuilding censé optimiser les performances de l’entreprise et renforcer la cohésion de ses collaborateurs.

Oui, c’est beau sur le papier, mais le monde de l’Entreprise n’est pas un long fleuve tranquille et cette soirée va réserver aux salariés de la Société Michaud quelques surprises inoubliables ! 25 personnages, 6 comédiens, vous embarquent dans cette comédie désopilante et déjantée pour explorer les méandres du monde de l’entreprise ; ses enjeux de pouvoir, ses petites et grandes mesquineries… 19 .

English :

Entreprise Michaud, a Beauce-based SME specializing in flexible sanitary equipment, is organizing its first seminar. The program included a teambuilding session designed to optimize the company’s performance and strengthen employee cohesion.

German :

Das Unternehmen Michaud, ein mittelständisches Unternehmen aus Beauceron, das sich auf Sanitärschläuche spezialisiert hat, organisiert sein erstes Seminar. Auf dem Programm steht ein Teambuilding, das die Leistungen des Unternehmens optimieren und den Zusammenhalt der Mitarbeiter stärken soll.

Italiano :

L’Entreprise Michaud, una PMI con sede a Beauce e specializzata in raccordi sanitari flessibili, ha organizzato il suo primo seminario. Il programma prevedeva una sessione di teambuilding per ottimizzare le prestazioni dell’azienda e rafforzare la coesione del personale.

Espanol :

Entreprise Michaud, PYME con sede en Beauce y especializada en accesorios sanitarios flexibles, organiza su primer seminario. El programa incluía una sesión de teambuilding destinada a optimizar el rendimiento de la empresa y reforzar la cohesión del personal.

