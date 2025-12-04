Théâtre L’empreinte Sur le chemin des glaces Tulle

Théâtre L’empreinte Des dragons dans les halls

8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28 2026-04-30

Julien Villa La Propagande Asiatique

Julien Villa dégaine une épopée qui se clashe depuis un live radio hip-hop des années 90. Caïds des cités et losers de la dalle y zonent dans des halls d’immeubles. D’où parfois surgissent quelques figures de mangas.

On l’avait laissé entre Rodez et Mexico, sur les traces du sous-commandant Marcos. Julien Villa revient sous les traits de Julien Lo, son double autofictionnel, ado obèse qui trouve dans le rap des années 90 matière à se faire adouber par les gros bras d’une cité de Montpellier. Poursuivant sa trilogie sur les Don Quichotte des temps modernes, le touche-à-tout magnifique auteur, romancier, metteur en scène, comédien délire son adolescence depuis une table de radio live hiphop, où zonent parfois quelques figures de Dragon Ball Z échappées des écrans télés de l’époque. .

8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

