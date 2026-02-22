Théâtre L’Empreinte Thaumazein

8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Au centre de la scène trône un agrès spectaculaire un plan incliné de six mètres de diamètre qui bascule, pivote et tourne. C’est dans l’instabilité de cette scène en mouvement que se joue la rencontre chorégraphique oblique entre Jonathan Guichard et Lauren Bolze, les deux jeunes créateurs de la compagnie circassienne H.M.G.

Inspirés du mythe de l’androgyne et la naissance du sentiment amoureux, ils semblent courir l’un avec l’autre, dans l’étonnement constant de ce déséquilibre. Chutes amorties et courses ascensionnelles sans fin rythment leurs déplacements quasi irréels, dans un état de corps ouaté, presque au ralenti. Se dessine aussi une variation pleine de grâce autour de ce Thaumazein qui leur sert de titre et nomme, en grec ancien, notre capacité d’étonnement fécond face à une situation inattendue. Nous voilà, nous aussi, foudroyé·es d’émerveillement et constamment surpris·es .

8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22 billetterie@sn-lempreinte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre L’Empreinte Thaumazein

L’événement Théâtre L’Empreinte Thaumazein Tulle a été mis à jour le 2026-02-22 par Corrèze Tourisme