Théâtre Les Amazones Théâtre Le Normandy Le Havre
samedi 16 janvier 2027 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Théâtre Les Amazones
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 20:30:00
fin : 2027-01-16
Date(s) :
2027-01-16
Les Amazones, écrite en 2003 par Jean-Marie Chevret, avec Chantal Ladesou, Fiona Gélin et Sonia Dubois, est une comédie de boulevard devenue culte.
Elle raconte l’histoire d’Annie, Martine et Micky, trois quadragénaires célibataires vivant en colocation pour affronter la vie avec humour et solidarité. L’arrivée de Guillaume, jeune homme fragile, vient bousculer leur équilibre et révéler leurs blessures, désirs et contradictions.
Entre rires et émotion, la pièce explore avec tendresse l’amitié féminine, la solitude, l’amour et la reconstruction de soi.
Une pièce de Jean-Marie Chevret
Mise en scène Olivier Macé
Décors Olivier Prost
Distribution Jeanne Savary / Énora Malagré / Ariane Brodier / Terence Telle / Thomas Vilan / Camille Durand
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Théâtre Les Amazones
L’événement Théâtre Les Amazones Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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