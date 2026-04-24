Théâtre les aventuriers de minuit Wassy
Théâtre les aventuriers de minuit Wassy samedi 6 juin 2026.
Wassy
Théâtre les aventuriers de minuit
La Forgerie Wassy Haute-Marne
Tarif : 9 – 9 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Tout public
Comédie policière pleine de mystère et d’humour, où Arthur Conan Doyle et Jules Verne se lancent dans une enquête trépidante entre Londres et l’Écosse. .
La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
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English :
L’événement Théâtre les aventuriers de minuit Wassy a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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