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Théâtre les aventuriers de minuit Wassy

Théâtre les aventuriers de minuit Wassy samedi 6 juin 2026.

Adresse : La Forgerie

Ville : 52130 Wassy

Département : Haute-Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : 9 9 19 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Wassy

Théâtre les aventuriers de minuit

La Forgerie Wassy Haute-Marne

Tarif : 9 – 9 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Tout public
Comédie policière pleine de mystère et d’humour, où Arthur Conan Doyle et Jules Verne se lancent dans une enquête trépidante entre Londres et l’Écosse.   .

La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66 

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English :

L’événement Théâtre les aventuriers de minuit Wassy a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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