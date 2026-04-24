Wassy

Théâtre les aventuriers de minuit

La Forgerie Wassy Haute-Marne

Tarif : 9 – 9 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

Comédie policière pleine de mystère et d’humour, où Arthur Conan Doyle et Jules Verne se lancent dans une enquête trépidante entre Londres et l’Écosse. .

La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre les aventuriers de minuit Wassy a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne