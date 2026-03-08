Théâtre Les Carac’terribles Pile ou Face à Sainte-Pezenne Niort

Théâtre Les Carac’terribles Pile ou Face à Sainte-Pezenne

9 Rue du Moulin d’Âne Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-19 2026-03-20 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28

Les Carac’terribles vous présentent Pile ou Face. Une comédie de Pascaline Terrien les 19, 20, 26, 27 et 28 mars 2026 à la salle des fêtes de Sainte-Pezenne à Niort.

Une bande d’amis où tout part en vrille.

Vannes, piques, non-dits et révélations s’enchaînent, faisant voler en éclats les apparences.

Mise en scène par Aurélie Goepfert, dans une adaptation rythmée et efficace, le spectacle enchaîne les situations du quotidien avec un sens aigu du comique pour un rire assuré.

Entre amitié, amour et mauvaise foi, cette comédie piquante et résolument humaine promet un moment aussi drôle que jubilatoire.

Tarif 13€ (gratuit pour les 8 ans) .

9 Rue du Moulin d’Âne Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 76 16 02 carac’terribles@gmail.com

