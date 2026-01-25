Théâtre Les cartographies de l’avenir Uffholtz
mardi 13 octobre 2026 · Uffholtz
Informations pratiques
Uffholtz
Théâtre Les cartographies de l’avenir
1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-13 20:00:00
fin : 2026-10-13 21:10:00
Date(s) :
2026-10-13
Les Cartographies de l’avenir explore au théâtre nos mémoires, émotions et imaginaires pour interroger la façon dont nous dessinons les mondes de demain.
À travers Les Cartographies de l’avenir, la compagnie Les Guêpes Rouges-Théâtre questionne la façon dont nous imaginons demain. Entre mémoire, émotions et fiction, le spectacle explore les représentations que nous portons en nous et leur capacité à orienter notre regard sur l’avenir. Une invitation à réfléchir à ce qui façonne nos futurs possibles. .
1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr
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English :
Maps of the Future uses theater to explore our memories, emotions, and imaginations in order to examine how we shape the worlds of tomorrow.
L’événement Théâtre Les cartographies de l’avenir Uffholtz a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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