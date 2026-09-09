Théâtre Les colombes incendiaires -Atelier des Lauves Atelier des Lauves Aix-en-Provence
samedi 26 septembre 2026 · Atelier des Lauves · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Théâtre Les colombes incendiaires -Atelier des Lauves
Samedi 26 septembre 2026 de 14h15 à 15h15.
Dimanche 27 septembre 2026 de 14h15 à 15h15. Atelier des Lauves 13 avenue Paul Cezanne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:15:00
fin : 2026-09-27 15:15:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
La Compagnie La Formalité présente son spectacle Les colombes incendiaires dans les jardins de l’Atelier des Lauves !
Synopsis
Trois résistants réunis dans un huis clos où le temps semble suspendu, ils reçoivent un même ordre de mission qui condamnera inévitablement des innocents.
Faut-il obéir ? Ou accepter que, parfois, la liberté ait un prix insoutenable ?
Entre les certitudes qui vacillent et les souvenirs qui ressurgissent, la frontière entre le bien et le mal devient de plus en plus floue…
Distribution
● Auteur et Metteur en scène Riyad Hocini
● Comédiens Amine Mejrhirrou, Julie Boulle, Laetitia Martinez
● Violoniste et compositeur Avekin Hëj. .
Atelier des Lauves 13 avenue Paul Cezanne Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur atelierdeslauves@mairie-aixenprovence.fr
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English :
The La Formalit%E9 Theater Company presents its show Les colombes incendiaires in the gardens of the Atelier des Lauves!
L’événement Théâtre Les colombes incendiaires -Atelier des Lauves Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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