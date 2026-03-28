Théâtre Les Gros Patinent Bien Théâtre municipal Gabrielle-Robinne Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Théâtre Les Gros Patinent Bien

Théâtre municipal Gabrielle-Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 18:00:00

fin : 2026-12-12 19:20:00

Date(s) :

2026-12-10 2026-12-11 2026-12-12

Entre épopée shakespearienne et délire cartoonesque.

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Théâtre municipal Gabrielle-Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com

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English :

Somewhere between a Shakespearean %E9pop%E9e and a cartoonish %E9dlire.

L’événement Théâtre Les Gros Patinent Bien Montluçon a été mis à jour le 2026-07-09 par Montluçon Tourisme